Concorso Ripam Campania | la prova preselettiva partirà dal 2 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) C’è stato tempo fino alla mezzanotte di ieri 8 agosto 2019 per iscriversi albandito dalla Regione per la selezione di 2.175 differenti figure professionali, per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione di 160 comuni. Le domande inviate hanno numeri da capogiro, ciò sta a evidenziare un problema sociale di dimensioni drammatiche: quello della disoccupazione giovanile campana. La selezione delinizierà con la, che si terrà a Napoli a partire dal prossimo lunedì 2. La maggior parte delle domande, pari al 50%, sono pervenute dalla provincia di Napoli. La percentuale scende al 20% nella provincia di Salerno, il 18% da Caserta, l'8% di Avellino e soltanto il 6% da Benevento. Dopo l’estate, la Regione bandirà un altroda oltre 650 posti che andranno a coprire il fabbisogno dei Centri per l’Impiego campani. Inoltre, per l'inizio del ...

