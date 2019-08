Vira Carbone torna a Io e te Anteprima Blogo

Pierluigi Diaco e Vira Carbone - dietro le quinte : "15 minuti di terrore". Gelo in diretta - cos'è successo dopo : È finita malissimo la rissa tra Pierluigi Diaco e la sua ospite Vira Carbone a Io e te, giovedì pomeriggio su Raiuno. Il conduttore ha rimbrottato in diretta la collega Rai a cui è squillato il cellulare in diretta, bollando il comportamento come "molto maleducato". L'intervista è proseguita nel gel

Io e Te - Vira Carbone risponde a Pierluigi Diaco : “Volevo fare uno scherzo. Non ho reagito per rispetto della Rai” : FQ Magazine Io e te, Pierluigi Diaco furioso in diretta con l’ospite in studio: “Maleducatissimo” “Non lo trovo comico, posso diventare molto severo. Mi sono indispettito. Converrete con me che dopo la trasmissione abbracciarci è più importante di farci una foto? Io mi sottraggo alla dittatura del cellulare, la trovo volgare, volgarissima”. ...

Vira Carbone risponde a Diaco : "Non ho reagito per rispetto della Rai" - : Alessandro Zoppo Intervistata da “TvBlog”, la conduttrice torna sul fuori programma del cellulare squillato durante “Io e te”: “Diaco – rivela – è andato subito via, ma sono sicura che mi inviterà ancora” Vira Carbone dice la sua sull’imbarazzante fuori programma accaduto nel corso della puntata di Io e te andata in onda giovedì 11 luglio 2019. Ospite del talk con Patrizia Rossetti per parlare del rapporto spesso malsano dei giovani ...

Pierluigi Diaco - Vira Carbone dopo il rimprovero : “Avevo paura” : Io e Te, Vira Carbone: “Avevo paura che il telefono suonasse di nuovo!” Vira Carbone, la popolare conduttrice di Buongiorno Benessere, è stata ieri protagonista di una clamorosa gaffe in diretta all’interno di Io e te. La conduttrice, ospite di Pierluigi Diaco, aveva portato con sé il cellulare. L’oggetto ha suonato in diretta mandando su tutte le furie il padrone di casa. La conduttrice, raggiunta da Tvblog per parlare ...

Io e te - Vira Carbone : "Era una sveglia - me ne ero dimenticata. Non ho reagito per rispetto all'azienda" : “Io sono tranquilla, sono cose che possono capitare. Sono convinta che Pierluigi mi inviterà ancora”. Vira Carbone commenta col sorriso il fuori programma avvenuto a Io e te, col suo telefonino squillato nel bel mezzo della diretta mentre si stava discutendo proprio dell’invadenza degli smartphone nella vita quotidiana.Un episodio divertente, aggravato però dalla reazione stizzita e decisamente esagerata di Diaco, che l’ha rimproverata a più ...