SCUOLA I suggerimenti di Eliot per tornare alla realtà

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 8 agosto 2019) Di frontedesolazione, i capipopolo hanno vita breve e la loro fatica è vana. Come aveva capito, ognuno deve fare bene il suo pezzetto di muro

freecookies_ : @StefanoDeloren1 'I dati sono molti' e lui non sa leggere o accogliere suggerimenti (a scuola gli studenti sono più abili??) - accidentalVale : @BaliaLuigi Come si chiamavano a scuola quelli che nonostante leggessero le risposte e sentissero i suggerimenti sb… - cinziadiorio : @corrini È una prova che non sono andati a scuola. Qualsiasi studente sa gestire con nonchalance i suggerimenti del… -