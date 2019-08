Sarà un weekend di caldo torrido in molte città

Meteo - il weekend dell'esodo Sarà all'insegna del maltempo : Meteo avverso in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche nel fine settimana da bollino nero per il traffico intenso dell'esodo estivo. Il weekend dell'esodo estivo sarà all’insegna del maltempo. Le previsioni Meteo per il fine settimana da bollino nero sulle autostrade italiane, per l'inizio delle ferie di agosto, parlando di forti piogge e temporali in tutto in Centro-Nord: Meteo avverso in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il maltempo in arrivo : Sarà un weekend terribile - “vite umane a rischio” [MAPPE] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica farà ingresso sul territorio nazionale, portando un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali dell’Italia, con temporali diffusi e intensi, in progressiva estensione alle regioni centrali, a partire alla Toscana. Le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, al passaggio della perturbazione subiranno una ...

Gears 5 : il Versus Multiplayer Sarà disponibile per tutti i membri Xbox Live Gold questo weekend : Il prossimo Tech Test di Gears 5 si terrà tra il 26 e il 29 luglio e sarà disponibile per tutti gli utenti Xbox Live Gold. Come possiamo vedere, Microsoft e The Coalition aumentano la partecipazione ai test, infatti fino ad ora erano aperti solamenti a chi ha fatto il preordine del gioco.Potremo scaricare l'apposito client via Xbox Store o Windows Store, e saranno incluse modalità Multiplayer come il deathmatch Arcade e molto altro ancora, come ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - Sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

FIFA 19 : I TOTS saranno disponibili nei premi della Weekend League del 5 Luglio : Il community manager di EA Sports, Mr. Zaro, ha comunicato che nei premi della FUT Champions Weekend League del 5 Luglio saranno ancora disponibili le carte del Team Of The Season. Nei pick saranno inseriti tutti i Team Of The Season rilasciati compreso il TOTS della Community. I drop seguiranno le stesse regole descritte nel comunicato ufficiale. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme... Source

FIFA 19 : I TOTS saranno disponibili nei premi della Weekend League del 28 Giugno : Il community manager di EA Sports, Mr. Zaro, ha comunicato che nei premi della FUT Champions Weekend League del 28 Giugno saranno ancora disponibili le carte del Team Of The Season. Aggiornamento: Nei pick saranno inseriti tutti i Team Of The Season rilasciati compreso il TOTS della Community. I drop seguiranno le stesse regole descritte nel comunicato ufficiale. FIFA 19 è disponibile sulle... Source

PES League 2019 World Finals : le finali mondiali saranno trasmesse questo weekend in diretta : Le finali mondiali del PES League 2019 World Finals si terranno questo fine settimana in quel di Londra e saranno trasmesse in diretta streaming. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Konami per tutti i dettagli per non perderci questa competizione:questo weekend si giocheranno nell'Emirates Stadium di Londra, lo stadio casalingo dell'Arsenal, le PES League 2019 World Finals dove I più forti giocatori mondiali di PES 2019 si sfideranno ...

Meteo - Sarà un weekend rovente : arriva Scipione - punte di 41 gradi : Con l’arrivo sull’Italia di Scipione prepariamoci a vivere un weekend rovente. Già oggi e poi sia sabato che domenica protagonista sarà il gran caldo africano che infuocherà la penisola. Caldo che si farà sentire soprattutto sul Mezzogiorno e sulle isole maggiori dove i termometri toccheranno punte intorno ai 40 gradi nelle zone interne della Sicilia.