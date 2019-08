Fonte : agi

(Di giovedì 8 agosto 2019) "Sulla stragrandedeic'è uno stato avanzato diper tutte le componenti". Lo ha sottolineato il capo dell'Ufficio ispettivo territoriale (Uit) di Roma del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Placido Migliorino, illustrando l'esito delle verifiche condotte sullo stato conservativo deie sulle condizioni di sicurezza cheportato a elaborare nuove linee guida per la manutenzione. Il ministro Danilo Toninelli, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, ha incaricato l'Uit di Roma di eseguire sulla rete di propria competenza, che si estende per circa 2 mila chilometri del-Sud del Paese, verifiche straordinarie. Da settembre 2018 a luglio 2019 sono stati condotti circa 180 sopralluoghi verificando lo stato di altrettantinella rete autostradale di competenza. "Sono state ispezionate tutte le tipologie di ...

mitgov : Ottenuto l’ok dalle #Regioni sul dm Mit per archivio #Ainop, per monitorare la salute delle infrastrutture… - Notiziedi_it : Per il Mit la maggioranza dei viadotti del Centro Sud hanno problemi di degrado - AGazaneo : RT @Agenzia_Italia: Per il Mit la maggioranza dei viadotti del Centro Sud hanno problemi di degrado -