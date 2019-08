MotoGp | la Ducati si prepara per il Gp d’Austria | le 10 curiosità sulla gara in programma

MotoGp - GP Austria 2019 : Marquez vuol espugnare il fortino Ducati - Valentino Rossi a caccia del podio : Siamo giunti all’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Dopo l’appuntamento di Brno (Repubblica Ceca), è la volta di Spielberg (Austria). Sul circuito della Stiria la tradizione della Ducati è decisamente buona, con tre vittorie in altrettante gare disputate. Un fortino che Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci vorranno difendere dagli attacchi del “Cannibale” Marc Marquez. Lo spagnolo sta dominando la scena di questo ...

MotoGp - Jorge Lorenzo pronto a tornare in Ducati? La clamorosa rivelazione - lo spagnolo verso la Pramac : Jorge Lorenzo potrebbe clamorosamente tornare in Ducati. L’indiscrezione è stata lanciata nella giornata odierna da Sky alla vigilia del GP di Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul tracciato di Spielberg. Il centauro spagnolo è al momento fermo a causa di un infortunio al quale è seguita un’operazione alle vertebre, il maiorchino sta recuperando fisicamente e dovrebbe tornare in gara in occasione del GP ...

MotoGp - GP Austria 2019 : una pista favorevole per la Ducati. Petrucci e Dovizioso all’attacco di Marquez : La stagione 2019 della MotoGP ha appena terminato il prolungato weekend di Brno che si è concluso con le otto ore di test della giornata di ieri e in fretta e furia si prepara ora al trasferimento verso Spielberg dove andrà in scena tra pochissimi giorni il GP d’Austria. In terra ceca abbiamo assistito alla sesta sinfonia stagionale di Marc Marquez che, soprattutto in qualifica, ha dimostrato ancora una volta a tutti perché è diventato il ...

MotoGp - la Ducati pronta per l’ultimo saluto a Luca Semprini : i funerali si terranno giovedì a Bologna : La cerimonia funebre è in programma per giovedì 8 agosto alle ore 15 a Bologna, prevista la presenza dell’intero team di Borgo Panigale La Ducati si prepara a rivolgere l’ultimo saluto a Luca Semprini, l’addetto stampa morto improvvisamente a Brno nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto. Un decesso avvenuto nel sonno, che ha lasciato sgomenti i membri del team di Borgo Panigale, affranti per la perdita del proprio ...

MotoGp - Alberto Puig sincero : “i contatti tra Lorenzo e la Ducati? Vi svelo ciò che interessa a me…” : Il numero uno del team Honda HRC ha parlato di Jorge Lorenzo, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua situazione La Honda continua a vincere grazie a Marc Marquez, dominando anche a Brno e scappando via nella classifica iridata. Un momento magico per il team HRC e per lo spagnolo, autentico protagonista del Motomondiale. Alessandro La Rocca /LaPresse Per un Marquez che ride c’è un Lorenzo triste, coinvolto nel recupero ...

MotoGp – Dovizioso lavora sodo a Brno : “provato forcellone e carena nuova. La Ducati sta facendo pressioni ma…” : Dopo il secondo posto ottenuto nella gara di ieri, Andrea Dovizioso torna in pista nei test del lunedì a Brno: il pilota Ducati alle prese con un nuovo forcellone e le prove comparative fra vecchia e nuova carena Ieri ha ottenuto un buon secondo posto nella gara del Gp della Repubblica Ceca, mentre quest’oggi Andrea Dovizioso è sceso nuovamente in pista a Brno per testare alcune novità sulla sua moto. Il pilota della Ducati ha chiuso ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez sa solo vincere - Ducati - Suzuki e Yamaha fanno da spettatori : Il Mondiale MotoGP è tornato dopo le vacanze ma, quantomeno al vertice, nulla è cambiato. Marc Marquez aveva vinto al Sachsenring a luglio e lo spagnolo si è ripetuto anche a Brno, chiudendo con nove gare di anticipo la stagione. Non che ce ne fosse stato ulteriore bisogno, sia ben chiaro, ma ora è lampante. I 63 punti di vantaggio del campione del mondo in carica sul più immediato inseguitore, Andrea Dovizioso, mettono la parola ...

MotoGp – Un podio per Luca Semprini : il gesto della Ducati al parco chiuso di Brno è commovente [FOTO] : Luca Semprini omaggiato al parco chiuso di Brno dopo il secondo posto di Dovizioso al Gp della Repubblica Ceca Marc Marquez si è preso una pazzesca vittoria oggi a Brno: il successo al Gp della Repubblica Ceca regala allo spagnolo della Honda il suo 50° successo in top class. Secondo posto invece per Andrea Dovizioso, soddisfatto del suo risultato ottenuto contro un Marquez imprendibile. Un secondo posto in onore di Luca Semprini, ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto del 2° posto a Brno : l’analisi del ducatista ed il saluto a Luca Semprini : Dai complimenti a Marquez al saluto a Luca Semprini: l’analisi di Dovizioso dopo il secondo posto al Gp della Repubblica Ceca Secondo posto per Andrea Dovizioso oggi a Brno: il ducatista si è dovuto arrendere ad un Marc Marquez stratosferico, che al Gp della Repubblica Ceca ha raggiunto la sua 50ª vittoria. Un secondo posto soddisfacente per il forlivese ducatista: “ho dato tutto dall’inizio, fortunatamente sono riuscito ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : analisi qualifiche. Marc Marquez vola sul bagnato - Ducati e Yamaha si inchinano : Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP ci hanno proposto una certezza ed un podio mai visto prima. La certezza, nemmeno a dirlo, prende il nome di Marc Marquez. Il campione del mondo, infatti, centra l’ennesima pole position della sua carriera, ma questa non è certo una notizia. È il modo, piuttosto, che ha lasciato tutti a bocca aperta. E pensando a quello che ha fatto lo spagnolo in carriera è letteralmente ...

MotoGp – Il 4° posto in qualifica non toglie il sorriso a Dovizioso - il ducatista soddisfatto : “secondo Marc sono favorito? Ecco cosa penso” : Dovizioso quarto nel sabato di Brno: l’analisi del ducatista dopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Quarto posto oggi in qualifica per Andrea Dovizioso sul circuito di Brno: il forlivese della Ducati ha messo tutto al punto giusto per effettuare un giro soddisfacente. Pole position di Marc Marquez, che ha disputato due giri mostruosi in pista a Brno in condizioni davvero rischiose. “Marc e Jack hanno fatto un ...

VIDEO MotoGp - una nuova carena per la Ducati nel GP di Repubblica Ceca 2019 : Una nuova soluzione per quanto riguarda la Ducati per il GP della Repubblica Ceca di MotoGP in quel di Brno: carena simile a quella vecchia per la casa italiana, non presenta più due bavette ma solamente una più grande. Fondamentale a livello aerodinamico. Andiamo a scoprirla nel VIDEO successivo. VIDEO: IN Repubblica Ceca UNA nuova carena PER LA Ducati Foto: Valerio Origo

Luca Semprini trovato morto a 35 anni nella sua camera d'albergo : MotoGp sotto choc - era l'addetto stampa Ducati : Il mondo della MotoGp è in lutto per la scomparsa di Luca Semprini, 35 anni, responsabile dell'ufficio stampa del Ducati Team, deceduto nella notte tra mercoledì e...

Marc Marquez MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Sarà importante ripartire da dove avevo lasciato - ma occhio alla Ducati…” : 58 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore (Andrea Dovizioso), tre settimane di vacanze di assoluto relax (nelle quali si è allenato duramente anche con il fratello Alex), e la consapevolezza che questa seconda parte di stagione che sta per incominciare sia il viatico per il suo sesto titolo iridato nella MotoGP. Marc Marquez sa perfettamente tutto questo ma ha preferito rimanere con i piedi ben saldi al terreno nel corso della ...