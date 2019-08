Gli immigrati hanno speso 100 miliardi in 12 anni per comprare casa

PuGlia - scioperano i braccianti immigrati senza stipendio : denunciati i caporali : Una trentina di braccianti agricoli stranieri hanno scioperato questa mattina perché non percepivano lo stipendio da mesi nonostante avessero lavorato per 11 ore al giorno. denunciati datore di lavoro e intermediario.Continua a leggere

Aumentano Gli immigrati in Italia che si comprano casa : Sono in ripresa nel 2019 gli acquisti di case da parte di lavoratori immigrati, con un aumento stimato del 13% pari a 58 mila scambi a chiusura d'anno e un fatturato di 5 miliardi di euro. Il mercato potenziale può valere, in dieci anni, un milione di abitazioni. Lo rileva il rapporto di Scenari Immobiliari su 'immigrati e casa'. Attualmente, informa una nota, un immigrato su cinque vive in una casa di proprietà, mentre il 63,5% è in ...

“SuGli immigrati la sinistra si è sfracellata" - dice l'ex ministro Claudio Martelli : “Sugli immigrati la sinistra si è sfracellata: ha sposato la linea dell'accoglienza senza neppure un piano d'accoglienza, ma in maniera ipocrita”. E così, proprio sul tema dell'immigrazione, per Matteo Salvini “diventare ministro dell'Interno è stata una scelta politica decisiva per aumentare il consenso”. Sono parole di Claudio Martelli, già vicesegretario socialista e braccio destro di Bettino Craxi, ministro della Giustizia nel dicastero di ...

Ong slovene - i trucchi sulla rotta balcanica : gioco sporco al confine - come fanno arrivare Gli immigrati : I migranti continuano ad arrivare via terra da Nord est. Il copione è sempre lo stesso: nella giornata di sabato 3 agosto altri 46 migranti sono stati rintracciati a pochi chilometri da Trieste dalla polizia di frontiera, dopo essere riusciti a passare il confine senza essere fermati da quella slove

Spiagge : su 15mila bagnini italiani - 1 su 5 è donna - cresce anche la presenza deGli immigrati [GALLERY] : Ormai le donne hanno dimostrato ampiamente di saper fare lavori prima considerati (a torto) solo maschili. Un’altra prova a sostegno di questo è il fatto che tra i 14.750 bagnini operativi in Italia (11 mila gli addetti al salvamento) 1 su 5 è donna. Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio, infatti, se i maschi sono 12.390 (84% del totale), le donne sono 2.360, vale a dire il 16%, in crescita del 2% sull’anno scorso. Un lavoro ...

Un esperimento ci mostra come ridurre la discriminazione verso Gli immigrati : (foto: Getty Images) Inutile negarlo. Negli ultimi anni i movimenti nazionalisti e xenofobi in Europa hanno acquistato forza. Esistono fior fior di analisi e teorie per spiegare il fenomeno, ma cosa guida ogni giorno, nella quotidianità, la discriminazione nei confronti delle persone immigrate? E soprattutto, ci sono fattori che potrebbero attenuarla? Per scoprirlo un team americano ha messo in piedi serie di esperimenti sociali in Germania che ...

Torino - sgomberate le palazzine dell'ex Moi occupate daGli immigrati : Gabriele Laganà L’operazione è partita all’alba. Nelle due palazzine, situate nell'ex villaggio olimpico di Torino, risiedevano centinaia di immigrati Alle prime luci del nuovo giorno è iniziato lo sgombero delle due palazzine arancione e grigia del Moi, situate nell'ex villaggio olimpico di Torino, occupate dal 2013 da circa 350 migranti, la maggior parte di origine africana. Gli stranieri che risiedono nelle strutture verranno ...

Stasera Italia - Giorgia Meloni smaschera Macron : "Come rinchiude Gli immigrati - poi li spedisce da noi" : Emmanuel Macron fa la predica all'Italia e ai porti chiusi promossi da Matteo Salvini, però dimentica di dire come vengono trattati in Francia gli immigrati. Se all'apparenza i francesi premiano Carola Rackete (che ricordiamo essere l'ormai ex comandante fuorilegge della Sea Watch 3) con la cittadin

Espulsione immediata per Gli immigrati : Trump bypasseserà i tribunali : Pugno duro dell’amministrazione Trump. Il tycoon “espanderà in maniera significativa” i suoi poteri per “deportare rapidamente” i migranti illegali entrati

Chi tifa per l'orso (o per Gli immigrati) dall'attico in centro : Alessandro Sallusti Praticamente tutta Italia sta tifando che nessuno riacciuffi, vivo o morto, Orso M49, evaso dal carcere per animali dove era stato rinchiuso e ora in fuga nei boschi del Trentino. Soprattutto stanno tifando per la sua libertà senza se e senza ma quelli che non rischiano di trovarselo sul proprio cammino mentre passeggiano per un sentiero con figli e nipotini e chi non ha una bella baita da quelle parti, magari ...

Bari - Gli immigrati occupano la basilica di San Nicola con Aboubakar Soumahoro : "Siamo sfruttati" : I braccianti di Foggia, guidati dal sindacalista, chiedono un confronto con l'arcivescovo Cacucci "perché la Regione Puglia e il governo latitano in totale indifferenza"

Foggia - sassaiola contro Gli immigrati che andavano al lavoro : due feriti : Le pietre, hanno raccontato ai carabinieri, sarebbero partite da un gruppo di ragazzi a bordo di un'auto. Necessario l'intervento del 118

Gli attacchi di Salvini contro Gli immigrati pagano nei sondaggi : Italia: Savoini interrogato sui presunti fondi russi alla Lega Vienna, 16 lug 08:38 - (Agenzia Nova) - Il presidente dell'associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, è stato interrogato ieri, 15 luglio, dalla Procura di Milano nel quadro delle indagini sui presunti fondi illeciti che la Lega av

Bankitalia smentisce il luogo comune suGli immigrati che tolgono il lavoro : Una delle questioni più rilevanti per il futuro dell'economia italiana ha sicuramente a che vedere con i trend demografici che vedono per il nostro paese un calo della popolazione attiva, dovuto al rilevante numero di lavoratori che ogni anno lasciano la penisola e al basso tasso di natalità e all'anzianità media della popolazione, tra le più alte nei paesi sviluppati. In quest'ottica, posto che le solo energie dei residenti non sono sufficienti ...