Casting per un film da girare a Pisa e per il programma ' Detto Fatto' su Rai2

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di unda girarsi prossimamente a. Sono inoltre tuttora aperti iper la nota trasmissione televisiva in onda sulle reti Rai dal titolo, per la quale sono state fornite ulteriori indicazioni e news. UnPer un nuovo, le cui riprese verranno poi effettuate atra la fine del prossimo mese di settembre e la prima parte del mese di ottobre, sono tuttora in corso le selezioni. In particolare, la richiesta è indirizzata verso una bambina di 2 anni, la quale non deve avere occhi azzurri e capelli biondi, e due neonati ambosessi di età compresa tra 1 e 3 mesi. I genitori interessati devono inoltrare la candidatura dei propri figli indicando dati, riferimenti di contatto, anno di nascita e allegando alcune fotografie dei bambini, al seguente indirizzo di posta elettronica:@ ...

pinkcloudss_ : RT @ventunopiloti: +++ CASTING APERTO PER SKAM ITALIA 2.0 +++ visto che tim vision culo lo giro io con il mio iphone in giro per milano e l… - NapoliNelCinema : CASTING: per un film da girare a Napoli da settembre ad ottobre sto cercando: - un uomo tra i 45 e i 55 anni (tagl… - xereexblue : Chi dirige i casting sa ogni cosa della vita di chi si presenta? E la cosa strana sarebbe...? È ovvio che si inform… -