Uomini e Donne | Claudia Dionigi fa una confessione su Lorenzo

Uomini e Donne/ Noel Formica e Stefano Torrese : 'ci frequentiamo - ma...' - Trono Over - : Noel Formica e Stefano Torrese confermano la frequentazione, ma l'ex dama e l'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non vogliono bruciare le tappe.

Uomini e Donne - Gianni Sperti rivela : “È questo il posto segreto” : Gianni Sperti, il viaggio dell’opinionista dopo Uomini e Donne Il viaggio di Gianni Sperti in India sembra stia dando parecchie soddisfazioni all’opinionista di Uomini e Donne che tra non molto tornerà negli Studi Elios per registrare le nuove puntate della trasmissione di Canale 5. Sperti ha già condiviso molti scatti di questa sua esperienza e […] L'articolo Uomini e Donne, Gianni Sperti rivela: “È questo il posto ...

Uomini e Donne – Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il figlio nel magazine ‘Chi’… : Chi ha le orecchie ben appuntite se lo ricorderà. Qualche giorno fa, infatti, proprio Rosa Perrotta durante una Instagram Story aveva detto che a breve ci avrebbe fatto conoscere il piccolo Dodo, il... L'articolo Uomini e Donne – Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il figlio nel magazine ‘Chi’… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

#UominiEDonne : crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Le parole di lei… : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani ci hanno regalato diverse perle trash durante i loro botta e risposta con Raffaella Mennoia. La coppia aveva da poco festeggiato il terzo anniversario, ma pare che in questi... L'articolo #UominiEDonne: crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Le parole di lei… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini E Donne : boom di vendite su Amazon per il libro di Giulia De Lellis! : Giulia De Lellis è inarrestabile. Il suo primo libro – dal titolo Le corna stanno bene su tutto – ha fatto registrare a poche ore dall’annuncio della web influencer il boom di vendite. Tanti,... L'articolo Uomini E Donne: boom di vendite su Amazon per il libro di Giulia De Lellis! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne/ Stefano : 'Con Noel c'è un flirt - non una storia d'amore' - Trono over - : Giorgio Manetti pubblica un video dalla Versilia che scatena i commenti dei fans del Trono over di Uomini e Donne: 'ringrazia Gemma'.

Uomini E DONNE/ Giorgio star in Versilia - il web : 'ringrazia Gemma' - Trono over - : Giorgio Manetti pubblica un video dalla Versilia che scatena i commenti dei fans del Trono over di UOMINI e DONNE: 'ringrazia Gemma'.

Gossip Uomini e Donne - Nilufar provoca Antonio : “Quanto sei bello” : Nilufar e Antonio di Uomini e Donne in vacanza insieme: le battutine di lei sorprendono In queste settimane sono girate on line diverse voci inerenti a un possibile flirt tra Antonio Moriconi e Nilufar Addati. Flirt prontamente smentito dai due ex protagonisti di Uomini e Donne, i quali hanno dichiarato su instagram di essere conoscenti. Ma sarà così? Chissà, intanto in queste ore Antonio e Nilufar si sono rincontrati a Ibiza. Un incontro che ha ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani e Giulia De Lellis insieme in tv. Ecco cosa andranno a fare : I volti più amati di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Gemma Galgani e Giulia De Lellis, saranno insieme per un nuovo progetto. Le due infatti condurranno lo show Giortì, realizzato in collaborazione dalla società Fascino, di proprietà della De Filippi, e MediaMai, di Davide Maggio e Mattia Buonoc

Uomini e Donne - Rosa Perrotta : "Non mostro mio figlio sui social per colpa di gente frustrata come voi" : L'ex tronista sbotta sui social e spiega i motivi che l'hanno spinta a non mostrare il figlio sui social.

Uomini e Donne : Gemma Galgani e Giulia De Lellis al timone di Giortì su La5 : I due volti più amati del dating show di Maria De Filippi, condurranno uno nuovo programma targato Mediaset.

Uomini e Donne/ Pamela - Paolo - Sabrina e Biagio : vacanza di gruppo - Trono over - : Rocco Fredella si sposa. L'annuncio in un messaggio sibilino condiviso nelle ultime ore sul suo profilo social. Il Trono over di Uomini e Donne è...

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato cambia vita : “Fabio? Una delusione” : Nicole Mazzocato di Uomini e Donne fa una rivelazione su Fabio Colloricchio Nicole Mazzocato è stata recentemente intervistata dal settimanale Di Più Tv per parlare dei suoi nuovi progetti lavorativi. Tra una dichiarazione e l’altra, come prevedibile, non poteva mancare una rivelazione su Fabio Colloricchio. La loro relazione, nata tra gli studi di Uomini e Donne, è terminata da qualche tempo, ma l’ex tronista ha abbondantemente ...

Christian Fregoni campione di Caduta Libera : “Non so se farei Uomini e Donne - ma l’attore forse sì” : Il nuovo campione di Caduta Libera, il bagnino Christian Fregoni, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni parla della sua esperienza nel programma di Gerry Scotti. Rivela, inoltre, quali siano i suoi progetti che realizzerà con i soldi vinti durante la trasmissione. Il bagnino bresciano non esclude un possibile futuro in tv, anche se ancora non sa in quale veste, e ci tiene a precisare la sua situazione ...