Tav | M5S | Lega vota con Pd e Fi

Tav - al Senato si votano le sei mozioni : resa dei conti nella maggioranza M5s-Lega : Al Senato è iniziata la discussione delle sei mozioni sulla Tav: quattro sono per il proseguimento dell’opera, due sono contrarie all’alta velocità. Decisivo il ruolo delle opposizioni che se dovessero votare, come previsto, per il sì alla Tav metteranno in minoranza il M5s e la sua mozione no-Tav. Il rischio è quello di un nuovo scontro politico tra 5 Stelle e Lega, su cui però anche Giuseppe Conte ha cercato di calmare le acque, rassicurando ...

Tav - al via il voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Voto Tav - via alle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Voto Tav - è il giorno delle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Tav - resa dei conti tra Lega e M5s : oggi il voto - mentre Salvini evoca la crisi : In Aula mozioni pro e contro la Torino-Lione: maggioranza spaccata. Salvini: “Il governo può cadere anche prima di...

Tav - al Senato duello finale M5s-Lega : in Aula Salvini e Di Maio. P. Chigi : “Non è giudizio sul governo”. Opposizioni pronte a sgambetto : Non la giustizia, non l’immigrazione e nemmeno i temi economici: l’ostacolo più alto sulla strada del governo Conte è sempre stato il Tav. Mesi fa il presidente del Consiglio aveva congelato il dossier proprio perché era la miccia più pericolosa. E ora che il capo del governo ha sciolto il nodo (a favore della realizzazione dell’opera), le contraddizioni nella maggioranza tornano in bella vista, aggiungendosi all’alta ...

Tav - resa dei conti Lega-M5S E Toninelli attacca Salvini : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: oggi il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Tav - l’appello di Calenda : “Se passa la mozione M5S il governo potrebbe finire - fatelo cadere” : Domani a Palazzo Madama verranno discusse sei mozioni sulla Tav. Solo due mozioni sono contrarie all'opera: una e' quella presentata dal M5S, l'altra è quella a prima firma del presidente del gruppo Misto Loredana De Petris (LeU). Calenda invita le opposizioni a uscire al momento del voto. Ma il Pd ha annunciato che voterà per la Tav "e contro chi vuole continuare a bloccare le grandi opere pubbliche".Continua a leggere

“M5s mette a rischio il governo su Tav” - per Salvini segnale da non ignorare : Altissima tensione in previsione del voto al Senato di domani alle mozioni sulla Tav, con Lega e M5s che voteranno divisi. A Palazzo Madama saranno presenti sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio, viene riferito. Salvini, che e' senatore, sara' presente per votare le mozioni a favore della Torino-Lione. "Certo che vado", ha garantito, contattato al telefono. Mentre il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, anche lui senatore, votera' ...

Salvini all’attacco del M5S su Tav - decreto dignità e salario minimo : Mentre Conte e Di Maio provano a placare gli animi e a tenere una linea di low profile per salvaguardare la tenuta del governo, Salvini preferisce la strategia dell’attacco. Detta la linea e spara a pallettoni

Tav - Salvini : “Mozioni opposizioni? Voteremo quelle che sostengono il futuro”. E attacca M5s : “Mi stupisce chi vuole fermare progresso” : “Ho passato sei ore tutti che dicevano che c’è bisogno di alta velocità, tunnel, gallerie porti e aeroporti: come Lega Voteremo qualsiasi mozione che sostiene il futuro, la crescita e la mobilita”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa al Viminale dopo l’incontro odierno con le parti sociali. E ancora, attaccando il M5s: “Mi stupisce che qualcuno nel ...

Il leader No Tav Perino : “La mozione M5s è idiozia per salvarsi la faccia”. Verdi e Calenda : “Se opposizioni si astengono si apre crisi” : Superato lo scoglio del decreto Sicurezza bis, il governo si prepara all’ostacolo più difficile prima della pausa estiva: il voto sulle mozioni sul Tav a Palazzo Madama. Dopo il via libera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla costruzione della linea Alta velocità, la parola spetta ora al Parlamento che mercoledì 7 agosto si esprimerà su sei mozioni. La spaccatura tra Lega e M5s è evidente. Da una parte i 5 stelle voteranno per ...

I No Tav contro il M5s e la morte di Toni Morrison : Tecnica dello sviamento salviniano: o rispondere a domande spostando su altri temi oppure spostando su altri soggetti. Così non risponde mai a nulla. Fino al grottesco di invitare le parti sociali al tavolo bis, quello del Viminale, per poi dire che le loro richieste certo verranno prese in consider

Il leader No Tav : "La mozione M5s è una presa per i fondelli" : Pina Francone Il capo del movimento antagonista all'Alta Velocità etichetta negativamente le mozioni presentate in Senato dai pentastellati Idiozia e presa per i fondelli. Così il leader storico del movimento No Tav in Val di Susa, Alberto Perino, etichetta la mozione del Movimento 5 Stelle contro l'Alta Velocità Torino-Lione. "La mozione M5s contro la Torino-Lione è un'idiozia, è una maniera per cercare di salvarsi la faccia, ma non ...