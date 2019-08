Moratti | «Icardi meglio di Lukaku | l’Inter si è incartata Conte è bravo | il suo dna è

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La Gazzetta di Modena ha pubblicato un video in cui Massimoparla del caso. Video ripreso dall’agenzia Italpress.fa gli elogi al nuovo allenatore Antonio: «Èe si vede, anche se ha un pessimo dna. L’Inter gioca in modo diverso rispetto alla scorsa stagione, non gioca più in orizzontale» Poi affronta il caso: «Come finirà, non lo so nemmeno io.è più forte di, questo è certo: ed è anche un bravissimo ragazzo, è sempre stato un professionista. Della moglie non si può dire nulla. L’Inter si è, sono partiti facendo i duri e poi non hanno saputo come uscirne, come giustificarlo e hanno continuato su questa linea». L'articolo: «di, l’Inter si è, il suo dna è pessimo» ilNapolista.

Sport_Mediaset : #Inter, #Moratti: “Icardi meglio di Lukaku. Conte ha un dna pessimo, ma è bravo” - CorSport : #Inter, #Moratti: '#Icardi meglio di #Lukaku. #Conte? DNA pessimo' ?? - tuttosport : #Moratti: '#Conte? DNA pessimo. #Icardi è più forte di #Lukaku' ?? -