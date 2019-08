I nuovi modelli di Nintendo Switch avranno uno schermo IGZO prodotto da Sharp

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019)fornirà i suoi displayaidi: questi schermi forniranno una risoluzione più alta, ridotto consumo di corrente ed una riposta migliore per quanto riguarda il touchscreen.L'è un materiale semiconduttore che il produttore di display con sede a Osaka è stato il primo ad utilizzare per i suoi schermi. Il vice presidente esecutivo di, Katsuaki Nomura, ha dichiarato: "Forniremo ail nostro miglior, ovvero gli schermi".Secondo alcune indiscrezioni, il primoa beneficiare di questi display sarà proprioLite. Tuttavia nénéhanno smentito o confermato questa notizia.Leggi altro...

