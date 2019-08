De Falco | “Dl sicurezza bis? Suicida e disapplicabile M5s ha tradito i suoi principi e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) “Dl? Con quel voto di fiducia il Parlamento ne esce mortificato perché una volta di più è stato compresso, in modo intollerabile, il diritto dei parlamentari di migliorare le norme contemplate nel provvedimento”. Esordisce così, in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il senatore del Gruppo Misto, Gregorio De, che stronca con dovizia di dettagli il decreto, a cui il Senato ha dato il via libera con il sì alla fiducia chiesta dal governo M5s-Lega. L’ex M5s spiega: “Nel merito, da un lato questo provvedimento è propaganda, dall’altro è ancora peggiore perché, almeno nei primi due articoli, va disapplicato. Nonostante il testo annunci che si agisce nel rispetto delle convenzioni internazionali, in realtà la legge contrasta con le normative convenzionali e con il diritto pubblico generale internazionale. Quindi, il giudice dovrà ...

