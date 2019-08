«C’è un boom di nascite | serve un nuovo asilo nido» | Bobbio | il paese che va

Calcio femminile : C’è il boom di iscrizioni nelle scuole calcio in Italia. I Mondiali non solo un fenomeno mediatico… : Effetto Mondiali calcio femminile? Probabilmente sì. La doppia partita giocata dalle azzurre nella rassegna iridata è stato un successo perché mai una compagine nazionale aveva superato un turno ad eliminazione diretta in una competizione di questo genere ma soprattutto il seguito avuto in questa calda estate è stato eccezionale. Dati d’ascolto da urlo per le ragazze del Bel Paese e anche se tutto si è interrotto contro l’Olanda nei ...