Amichevoli | la Roma pareggia con il Bilbao | vittoria per la Sampdoria sullo Spezia | pari

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Importante serata diper i club di Serie A. Test a Perugia per ladi Fonseca, avversario dei giallorossi l’Athletic. Finisce 2-2. Con Schick rimasto a casa per problemi muscolari e Pastore infortunato, mister Fonseca ha lasciato inizialmente in panchina Dzeko e Zaniolo. I baschi hanno sbloccato il risultato al 26′ sull’errore di Diawara, che sul retropassaggio di Mancini si è fatto anticipare da Williams, per l’assist a favore di Muniain, a segno a porta vuota. Laha raggiunto latà al 14′ della ripresa con una magnifica punizione di Kolarov, che ha mandato la palla all’incrocio dei pali (IN BASSO IL VIDEO).in dieci per l’espulsione di Yuri, a causa di un fallaccio su Defrel. Gli spagnoli sono tornati di nuovo in vantaggio con il rigore trasformato da Raul Garcia e concesso per un tocco di mano di ...

