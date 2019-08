Spagna | spunta un dato choc | gli atei sono più dei cattolici

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Giuseppe Aloisi L'Europa è sempre meno cristiano-cattolica. L'ultima statistica proviene dalla, dove glihanno superato iin termini percentuali "Europa cristiana" rischia di divenire un'espressione desueta. L'ultima certificazione proviene dalla: gli, in termini numerici, coprono una percentuale superiore rispetto a quella dei. Non c'è un'analisi quantitativa più rappresentativa di quella che stiamo per sciorinare. Descrivere l'andazzo di un Vecchio continente sempre meno legato alle sue origini religiose e culturali è semplice. La rilevazione proviene dal Center for Research in Sociology, come riportato dall'edizione odierna di Libero. Non è un mistero che l'Europa del nord si stia secolarizzando. Molte chiese chiudono. Altre vengono trasformare in spazi commerciali. Ma se anchee Italia cominciano a vacillare, significa ...

passione_inter : Mercato - Inter, attenta a Rebic: dalla Spagna spunta un top club - - SiamoPartenopei : Dalla Spagna: Milik-Betis, spunta il retroscena che non ti aspetti! Icardi e il possibile sconto di ADL - Dalla_SerieA : Dalla Spagna - Mourinho, futur -