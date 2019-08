Pernigotti è salva | la torinese Spes rileva  il ramo cioccolato Di Maio | «No esuberi»

Sono stati firmati due accordi preliminari per il salvataggio della fabbrica di Pernigotti a Novi Ligure : Sono stati firmati due accordi preliminari per il salvataggio dello stabilimento dell’azienda dolciaria Pernigotti , che si trova a Novi Ligure , in Piemonte. Gli accordi , firmati in seguito a un incontro che si è tenuto presso il ministero dello Sviluppo economico,

