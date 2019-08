Le microtransazioni ed i DLC di GTA Online ed NBA 2K19 hanno contribuito al 60% dei

Gears 5 non avrà un season pass - le mappe DLC saranno gratuite e confermate le microtransazioni : The Coalition ha rivelato alcuni nuovi dettagli su Gears 5. Secondo il team, il gioco non presenterà un season pass o Gear Packs, riporta DSOGaming.Inoltre, tutte le future mappe DLC saranno gratuite per matchmaking e Private Play. Il team introdurrà anche un nuovo sistema chiamato Tour of Duty, attraverso il quale i giocatori possono guadagnare contenuti giocando. I giocatori affronteranno le Sfide Giornaliere e le Medals stagionali per ...