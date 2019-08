LAMÙ sbarca su Mediaset per la prima volta!

Fonte : tvsoap

(Di martedì 6 agosto 2019), la ragazza della spazio, l’anime di successo degli anni ’80, per lavolta dopo 36 anni dal suo arrivo in Italia approda in casa. Da martedì 6 agosto, appunto, l’esuberante aliena proveniente dal pianeta Oniboshi e la sua bizzarra compagnia occuperanno la fascia preserale di Italia 2 – canale 66 del digitale terrestre – con un doppio episodio. La serie, tratta dal manga di successo della famosa fumettista giapponese Rumiko Takahashi (nota anche come la regina dei manga), in Italia ha trovato ospitalità solo su emittenti locali, fermandosi sempre a metà della storia. Questo almeno fino al 2010 quando il canale satellitare Man-ga (canale 133 di Sky) ha trasmesso l’intera storia con il titolo “Le nuove avventure di”, mentre nel 2011 è stato Anime Gold a programmare interamente l’anime includendo anche gli episodi precedenti ...