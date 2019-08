Bologna | giunta Pd fa sgomberare il centro sociale Xm24 Il Comune | “Sede alternativa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Una sedeentro il 15 novembre 2019. L’assessore alla cultura deldi, Matteo Lepore, si è impegnato con gli esponenti del’, sgomberato in mattinata fra le proteste degli attivisti. Alcuni dei manifestanti, asserragliati per 12 ore sul tetto dei locali in via Fioravanti, nella periferia del capoluogo emiliano, hanno quindi scelto di lasciare il presidio e raggiungere i 500 che stavano protestando in strada, mentre una ruspa abbatteva l’ex mercato ortofrutticolo occupato da 17 anni. L’accordo è stato trovato nel pomeriggio dopo 2 ore di incontro convocato presso la Questura di. Nel verbale di incontro, siglato da Lepore e dalla delegazione di, si “riconosce l’importanza della progettualità politica,e culturale dello spazio pubblico” e “ci si impegna a trovare una nuova ...