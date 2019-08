Amazon | Bezos fa cassa con il 3 | 75% E Jeff si prepara a vivere sulla Luna

Bloomberg : Jeff Bezos di Amazon è ancora l'uomo più ricco del mondo - Bill Gates perde posizioni e i Ferrero primi in Italia : Jeff Bezos è ancora l'uomo più ricco del mondo , nonostante il costoso divorzio. Secondo Bloomberg il papà di Amazon si riconferma ai vertici della classifica...

Divorzio in casa Amazon : Jeff Bezos dà 38 miliardi all'ex moglie : Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e l'ormai ex moglie, MacKenzie Tuttle, hanno formalizzato il proprio Divorzio venerdì 5 luglio, di fronte ad un giudice dello Stato di Washington che ne ha riconosciuto l'accordo. Un accordo ricco, ricchissimo, la cui ufficializzazione è stata sufficiente a ...