Udinese | insieme all’Aido per la donazione degli organi

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) “La popolarità legata al calcio dev’essere costantemente applicata a messaggi sociali fortemente positivi come quello portato avanti da sodalizi come l’Aido in quanto chi dona salva la vita ad un’altra persona e ciò vale più di ogni altra cosa”. Lo hanno affermato oggi il direttore generale dell’Calcio, Franco Collavino, e il neoacquisto brasiliano, Rodrigo Becao, in occasione di un incontro con un rappresentante dell’Aido, associazione italiana per ladi, tessuti e cellule. L’Calcio, si legge in una nota, si schiera a favore delladie, più in generale, della cultura del dono.L'articoloall’Aido per laCalcioWeb.

