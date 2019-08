Mario Serpa Contro Uomini e Donne | la Replica di Gianni Sperti!

Mario Serpa sbrocca contro la redazione di U&D e attacca Gianni e Jack : 'Scagnozzi' : Prosegue il botta e risposta tra Mario Serpa, ex volto del Trono Gay di Uomini e donne che in queste ore si è scagliato contro la redazione del programma di Maria De Filippi dopo aver visto delle foto del suo ex Claudio Sona in vacanza con alcuni autori del dating show di Canale 5. Mario non ha gradito la 'comunella' tra il suo ex, che all'epoca venne accusato di aver ingannato pubblico e redazione e gli autori di U&D, al punto da sbroccare ...

