L’attività fisica rende più felici dei soldi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Viva lo sport: un po’ di sano esercizio fisicopiùdei. Lo rivela una ricerca delle università di Yale ed Oxford. “Mens sana in corpore sano”, come direbbero i latini e come conferma la scienza, nel dettaglio. Gli scienziati hanno scoperto che mentre le persone che fanno esercizio fisico regolarmente tendono a sentirsi male per 35 giorni l’anno, i non attivi aumentano questa quota di 18 giorni. Analogamente fare sport socializzanti, in compagnia, fa effetti ancor piu’ positivi sulla salute mentale. Muoversi un po’ non è solo una mera questioneche ci fa sta star meglio con le giunture, muscoli, ed ossa, ma comporta evidenti benefici anche sulla mente. Lo studio scientifico pubblicato sulla rivista “The Lancet” si basa su una ricerca che ha interessato oltre 1.2 milioni di statunitensi. I partecipanti potevano ...

nxvantatre : @ravensblonde Io glutei ed addominali li faccio di mio, ma comunque non sono proprio fatta per l’attività fisica. V… - courfisyou : @renjunculo figurati! però mi raccomando !!! l’idea è che fare attività fisica ci fa bene e la serotonina ci miglio… - sheisgae : RT @xstuckwitharry: Sono fidanzata da tre anni e MAI ho trascurato le mie amiche, ho sempre rispettato la dieta, ho incrementato l’attività… -