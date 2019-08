Huawei rilascia il codice sorgente di ARK Compiler e lavora a un nuovo smartwatch

GPU Turbo 3.0 sarà rilasciata per tanti smartphone Huawei e HONOR : GPU Turbo 3.0, funzionalità sviluppata da Huawei per migliorare l'esperienza di gioco, verrà rilasciata anche per gli smartphone di fascia bassa. L'articolo GPU Turbo 3.0 sarà rilasciata per tanti smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Huawei e HONOR rilasciano EMUI 9.1 beta per altri 8 smartphone : Huawei ha fatto partire dalla Cina il rollout della nuova EMUI 9.1 beta per alcuni suoi modelli di smartphone Android: tra questi Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro e HONOR 9. L'articolo Huawei e HONOR rilasciano EMUI 9.1 beta per altri 8 smartphone proviene da TuttoAndroid.

In Italia EMUI 9.1 su Huawei Mate 20 Pro : 9.1.0.300 rilasciato il 26 giugno : Si è comportato in modo egregio il Huawei Mate 20 Pro no brand Italia, avendo ricevuto in tempi record l'aggiornamento con EMUI 9.1 siglato '9.1.0.300(C432E10R1P16)', di cui vi avevamo più diffusamente parlato in questo articolo in merito all'avvio del roll-out sul mercato globale. Non immaginiamo sarebbe passato così poco prima di vedere il nostro esemplare accogliere la notifica di avvenuta disponibilità: sono bastate poche ore affinché ...