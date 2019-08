Caso Salvini acqua-scooter | Gabrielli | “Verifiche in corso su eventuale limitazione a

Salvini gela la Meloni e Toti Lega da sola in Caso di elezioni : Altro che polo sovranista con Fratelli d'Italia e la nascente formazione politica di Giovanni Toti, in caso di elezioni politiche anticipate il piano di Matteo Salvini è quello di andare alle urne da solo e senza alcuna alleanza elettorale. A rivelarlo fonti ai massimi... Segui su affaritaliani.it

MiniBOT 2019-2020 : cosa sono - ultime notizie da Salvini - come acquistarli in Caso di emissione : Tra i maggiori argomenti di discussione sul fronte della politica economica in Italia ci sono i MiniBOT, una proposta lanciata da alcuni esponenti del governo e che nelle ultime settimane è diventato un tema caldo sull’agenda dell’attuale esecutivo. Si tratta di una misura ricompresa nella manovra economica e per comprendere bene il funzionamento di questo strumento occorre fare riferimento ai Buoni Ordinari del Tesoro, i quali non sono ...

Salvini - quando il ministro diceva : “I nostri agenti non sono autisti di nessuno”. Il video diventa virale dopo il Caso del figlio sulla moto d’acqua : “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, possono essere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. ...

Caso Gregoretti - Salvini autorizza lo sbarco : “Migranti accolti da 5 Paesi Ue e da Cei” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che presto darà l'autorizzazione allo sbarco per i 116 migranti a bordo della nave Gregoretti, ormeggiati da giorni al porto di Lampedusa. Cinque Paesi Ue e la Cei li accoglieranno. Intanto Salvini fa sapere di aver ricevuto una denuncia per sequestro di persona: "Rischio fino a 15 anni di carcere, ma io non mollo".Continua a leggere

Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia diventa un Caso. Il Pd : imbarazzante Lui si scusa : «Errore da papà» : Il Pd: Salvini imbarazzante. Lui si scusa: errore da papà. Verifiche della Questura. Di Maio: non paghino gli agenti

Il figlio di Salvini su una moto d'acqua della polizia diventa un Caso politico : Il video rimbalza virtualmente dalla homepage di Repubblica.it all'Aula della Camera e il giro al mare in moto d'acqua del figlio di Matteo Salvini diventa un caso politico. Sì, perché il mezzo è uno di quelli con la livrea della polizia e, ancorché come passeggero, la presenza di un civile solleva interrogativi posti con fermezza a Montecitorio dal deputato Pd Emanuele Fiano, sulla scorta delle immagini che arrivano da Milano ...

Nave Gregoretti - la procura apre un’inchiesta : Salvini rischia un nuovo Caso Diciotti : Il caso della Nave Gregoretti rischia di esplodere nelle mani del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della Nave della Guardia costiera che si trova ormeggiata al porto di Augusta con a bordo 115 migranti che non possono sbarcare in attesa dell'autorizzazione del leader della Lega.Continua a leggere

La foto dell'americano bendato diventa un Caso. L'Arma condanna l'episodio - Salvini no : Il generale Giovanni Nistri: "Quanto è successo è molto grave, subito un'inchiesta interna per individuare i responsabili"...

Matteo Salvini - Bruno Vespa : il piano di Mattarella per togliergli il Viminale in Caso di crisi di governo : Il clima di tensione continuo all'interno del governo gialloverde lascia pensare alla possibilità di un ritorno alle urne: ma a Parlamento chiuso quale governo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione? "La tradizione vuole - spiega Bruno Vespa - che sia il governo uscente ad assumersi quest

Salvini - i sondaggisti : "Il Caso dei fondi russi non ha minato la Lega - per gli elettori non è una priorità" : La Lega aumenta sempre più i consensi, neppure il caso russiagate è riuscito a fermare la sua scalata. A confermarlo sono gli stessi sondaggisti: "Il caso Metropol preoccupa di più gli elettori di altri partiti, dal Pd ai 5 Stelle. Per chi vota per il Carroccio le priorità sono altre: immigrazione,

Le parole di Conte sul Caso Lega-Russia «mi interessano men che zero» - dice Salvini : Il leader della Lega stamattina non aveva molta voglia di parlare del discorso del presidente del Consiglio

Conte al Senato parla del Caso Savoini e ribadisce la sua fiducia in Salvini : La premessa è il rispetto del parlamento. Nell'Aula del Senato, dove è chiamato a tenere una informativa su una presunta trattativa tra la Lega e personalità di nazionalità russa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricorda di non essere mai sfuggito alle richieste delle Camere che considera, rimarca, non come un "orpello del sistema democratico", ma l'essenza stessa del governo. Parole che sembrano segnare una distanza con il leader ...