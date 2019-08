Mattarella ricorda la strage dell' Italicus | Le mancate condanne ledono il principio

Mattarella ricorda strage dell'Italicus : 10.27 "Quarantacinque anni or sono 12 persone inermi persero la vita a causa di un ordigno ad alto potenziale,collocato da sanguinari terroristi sul treno Italicus. Il mancato accertamento di fatti così gravi interpella le coscienze di ciascuno". Lo scrive il presidente Mattarella nell'anniversario della strage di San Benedetto Val di Sambro. ricorda ndo come la matrice neofascista sia stata confermata dalla Cassazione e dalla Commissione P2, ...

Mattarella ricorda Ambrosoli : “Italia è Paese sano nonostante le zone d’ombra. Fingere di non vedere è aiuto a illegalità” : Fu ucciso perché non incontrò alcuna rete di protezione da parte della società civile. È questa l’analisi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Giorgio Ambrosoli. “Il coinvolgimento attivo della società produce una rete di protezione essenziale, in aggiunta a quella che lo Stato deve assicurare, quella rete di protezione che Giorgio Ambrosoli non incontrò”, ha detto il capo dello Stato a Milano per la ...