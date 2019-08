Ecco perchè stanno abbattendo migliaia di alberi in tutta italia

Fi - Silvio vuole far entrare Cairo Ecco perché fa fuori Toti-Carfagna : Silvio Berlusconi, con un' azione molto rapida, energica e, soprattutto, strategica, ha messo fuori dalla porta i due coordinatori nazionali Giovanni Toti e Mara Carfagna. Si può supporre che per il Presidente e Fondatore di Forza Italia essi avevano un peso politico irrilevante e non erano in possesso di alcun carisma e, pertanto... Segui su affaritaliani.it

Svelato il secolare mistero - Ecco perché l’arancino è con la “o” : La prima friggitoria nel catanese fu impiantata ad Aci Trezza nel “400 da un palermitano, tale Salvatore Alfano detto “Sputant’allogghiu” per il metodo con cui saggiava la temperatura dell’olio nella padellona. L’Alfano arrivò nel ridente villaggio di pescatori dopo essere stato cacciato con disonore dalla “corporatione di li arancinari et panellari di la Felicissima civitate di Palermu” a causa della reiterata produzione di “arancine sine forma ...

Silvio Berlusconi - la verità : Ecco perché ha ammazzato Forza Italia : Quando non sanno più che altro fare, i tedeschi invadono la Polonia; Silvio Berlusconi rifonda Forza Italia, ne fa una cosa più triste di prima e l' affida a qualcuno di cui si stufa dopo pochi minuti. I suoi parti sono tutti, invariabilmente, preceduti e seguiti da una spaventosa sindrome depressi

Iliad contro Vodafone/ Chiesti 500 milioni di danni : Ecco perchè : Iliad denuncia Vodafone. Al centro dell'attenzione i tempi di portabilità e l'immagine dell'operatore preveniente dalla Francia.

C’è un Pianeta più “caldo del caldo” a forma di palla da rugby : Ecco perché è così : Si chiama WASP-121b è un Pianeta simile a Giove per dimensioni e perché è gassoso ed è davvero speciale: la parte esterna della sua superficie raggiunge temperature così alte che l'hanno definito 'più caldo del caldo' e la sua forma è ovale, ricorda infatti una palla da rubgy perché è 'vittima' delle gravità.Continua a leggere

Pamela Mastropietro - lo zio : “Ecco perché abbiamo pubblicato la foto del suo cadavere” : Pochi giorni fa nel gruppo la Voce di Pamela Mastropietro, è apparsa una foto, adeguatamente offuscata, di una parte del cadavere di Pamela, il volto. A corredo della foto il mood 'Non è FaceApp, è come mi ha ridotto l'immigrazione criminale'. A postare quella foto è stata proprio la famiglia. abbiamo chiesto a Marco Valerio Verni, lo zio avvocato di Pamela che rappresenta anche legalmente la famiglia il motivo di questa controversa ...

Perché pubblicare un gioco in esclusiva su Epic Games Store? Ecco l'interessante risposta di uno sviluppatore : Il simpatico gioco di avventura life-sim Ooblets ha fatto una cosa che alcune persone non amano: firmare un accordo di esclusività con Epic. Ora, Ooblets verrà lanciato esclusivamente su Epic Games Stores su PC, mentre la versione Xbox One rimarrà inalterata. Lo sviluppatore indipendente Glumberland ha detto la sua sull'argomento, spiegando questa scelta in un messaggio sorprendentemente franco ai fan.In un post sul blog, Glumberland ha ...

Lasciò i bimbi sullo scuolabus dopo l’incidente. Ecco perché l’autista ubriaco riavrà la patente. : Il giudice di pace ha ridato la patente di guida a Deniss Panduru, l’autista romeno che il 17 maggio scorso era stato arrestato per omissione di soccorso dopo l’incidente accaduto mentre conduceva uno scuolabus sui tornanti dei Colli Euganei in località Arquà Petrarca (Padova). La prefettura aveva comminato 2 anni e 6 mesi di sospensione del documento. Lo scuolabus che guidava Panduru si era ribaltato appoggiandosi sul fianco. I 13 ...

Ansia da partenza e attacchi di panico/ Paura dei viaggi : Ecco perché è così diffusa : Ansia da partenza e attacchi di panico: ecco perché questo disturbo è così diffuso. Gli esperti spiegano perché si ha Paura dei viaggi e come si affronta

I figli dei genitori più adulti sono meno aggressivi e impulsivi : Ecco perché : I figli dei genitori più avanti con l'età hanno meno disturbi esternalizzanti, come aggressività e impulsività, rispetto a quelli dei genitori più giovani. Gli scienziati ci spiegano come siano giunti a questa conclusione e come sia possibile. Vediamo insieme anche cosa sono i disturbi esternalizzanti e internalizzanti.Continua a leggere

Iliad chiede 500 milioni di euro di danni a Vodafone : Ecco perché e che cosa sta accadendo : Iliad cita in tribunale Vodafone chiedendo 500 milioni di euro di risarcimento per le presunte condotte illecite che hanno portato a grossi ritardi nelle portabilità. L'articolo Iliad chiede 500 milioni di euro di danni a Vodafone: ecco perché e che cosa sta accadendo proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché Samsung Galaxy Watch Active 2 non potrà farvi un elettrocardiogramma al lancio : Samsung Galaxy Watch Active 2 dovrebbe essere in grado anche di generare un elettrocardiogramma per l'utente, ma forse solo dal 2020. L'articolo Ecco perché Samsung Galaxy Watch Active 2 non potrà farvi un elettrocardiogramma al lancio proviene da TuttoAndroid.

Milano - caccia Tornado sorvolano la città a bassa quota dietro un aereo : Ecco perché : Tre aerei militari hanno sorvolato questa mattina il cielo sopra Milano. Due caccia Tornado hanno scortato un aereo da trasporto C-130, sorvolando attorno alle 10 il capoluogo lombardo. L’Aeronautica Militare ha spiegato che si è trattato di una attività tecnico-addestrativa, “avvenuta nel pieno rispetto delle normative del volo e coordinata con le autorità e gli enti civili competenti del capoluogo lombardo”. Nell’ambito del volo ...

Caro Salvini - Ecco perché non esiste un complotto contro le sigarette elettroniche : (foto: Getty Images) Nei giorni scorsi, un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità sul fumo ha definito le sigarette elettroniche dannose per la salute, lanciando un appello affinché vengano regolamentate. Nella mattinata del 1° agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ripreso la notizia sui suoi canali social, fingendo di chiedere il parere dei suoi follower e, in realtà, adombrando una presunta cospirazione di ...