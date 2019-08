The Assassination of Gianni Versace arriva su Rai4 | anticipazioni

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 3 agosto 2019) Il 15 luglio 1997veniva ucciso a Miami da Andrew Cunanan. Il racconto di quel delitto è il tema della seconda stagione della serie antologica American Crime Story, ideata da Ryan Murphy (American Horror Story, Feud, Glee), con il titolo Theofin onda sudal 4 agosto, ogni domenica alle 21,15. La serie in 9 episodi è basata sul libro della collaboratrice di Vanity Fair USA, Maureen Orth, che viene pubblicato per l’occasione in Italia da Tre60 (Il caso). L’omicidio diLa serie si apre con una lunga sequenza commentata solamente dall’Adagio in Sol Minore di Albinoni e racconta gli ultimi minuti di vita del celebre stilista all’interno della sua villa di Ocean Drive a Miami Beach, Casa Casuarina, edificio anni ’30 acquistato danel 1992 e scelto da Murphy come set della serie ...

