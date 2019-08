Paura a Vecchiano | bimba di 4 anni passeggia sulla spiaggia e viene punta da una siringa

(Di sabato 3 agosto 2019)di, in provincia di Pisa, dove unadi 4è statadall'ago di unanascosto nella sabbia mentre camminava con la mamma. Trasferita al pronto soccorso, è stata trattenuta nel reparto di malattie infettive per gli accertamenti del caso. Il sindaco Massimiliano Angori: "Più controlli sul litorale anche nelle ore notturne".

