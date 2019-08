Fonte : lastampa

(Di sabato 3 agosto 2019) Il piccolo, due anni e mezzo, era ricoverato da giovedì in gravissime condizioni all'Opa di Massa dopo essere stato trovato privo di conoscenza nella piccola vasca del giardino dell'abitazione di famiglia a Torre del Lago

Bocchinomaria : Lucca, non ce l’ha fatta il bimbo soccorso in piscina in Versilia - val_lui : Lucca, morto il bimbo di due anni soccorso in piscina in Versilia - Piergiulio58 : Lucca, non ce l’ha fatta il bimbo soccorso in piscina in Versilia - La Stampa -