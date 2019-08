Giro di Polonia | Pascal Ackermann batte Gaviria nella prima volata

Giro di Polonia 2019 : Pascal Ackermann vince in volata la prima tappa. Battuti Gaviria e Jakobsen : volata doveva essere e volata è stata nella prima tappa del Giro di Polonia 2019. Pascal Ackermann ha vinto davanti a Fernando Gaviria e Fabio Jakobsen. Su un percorso disegnato per le ruote veloci non poteva che esserci un epilogo di questo tipo. Il corridore della BORA-hansgrohe è riuscito a sprigionare tutta la sua potenza negli ultimi duecento metri. Un crescendo irresistibile, che gli ha consegnato il primo trionfo parziale a Cracovia. ...

Giro di Polonia : Gaviria e Ackermann al via - in tv su Eurosport da domani 3 agosto : Il calendario del ciclismo World Tour è pronto già a rimettersi in moto neanche una settimana dopo la conclusione del Tour de France. Sabato 3 agosto scatta infatti il Giro di Polonia, corsa che si è guadagnata un bel salto di qualità negli ultimi anni. La corsa polacca non prevede grandi salite, ma un percorso diviso tra volate e tappe miste che spesso diventano molto movimentate e spettacolari. Quest’anno i primi tre giorni sono dedicati alle ...

Giro di Polonia 2019 : tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Occhi puntati su Pozzovivo - Formolo e Ulissi : Tour de France ormai in archivio, si vola verso il Giro di Polonia, in programma da domani sabato 3 agosto a venerdì 9 agosto. È la prima breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento più importante per gli uomini dei grandi giri: la Vuelta a España 2019. Al via anche diversi corridori italiani deputati per puntare a far classifica, o lanciarsi nelle volate della prima metà del Giro di Polonia, oppure attaccanti, finisseur. Il faro ...

Giro di Polonia 2019 : i favoriti. Occhio a Pavel Sivakov e Miguel Angel Lopez. Esordio tricolore per Formolo : Cresce l’attesa per l’inizio del Giro di Polonia in calendario dal prossimo 3 fino al 9 Agosto. Sarà una gara molto spettacolare con un percorso diviso praticamente in due. Le prime tre tappe saranno dedicate molto verosimilmente ai velocisti, anche se la terza potrebbe prestarsi anche all’attacco di qualche finisseur. Le ultime quattro frazioni, invece, determineranno la classifica generale. Il vincitore dello scorso ...

Giro di Polonia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Spiccano Ackermann - Gaviria e Sivakov. Esordio di Formolo in tricolore : E’ tutto pronto per la partenza dell’edizione 2019 del Giro di Polonia che aprirà i battenti sabato 3 agosto da Cracovia, prima di chiudersi venerdì 9 agosto dopo sette tappe frizzanti. Una corsa pronta a testare la condizione di molti atleti che, reduci da un periodo di pausa, vogliono lanciarsi per un finale di stagione da protagonisti. Così, la start list è affollata di nomi eccellenti pronti a dare spettacolo tanto in volata con i teutonici ...

Giro di Polonia 2019 : il percorso e le sette tappe ai raggi X. Chi sarà il successore di Kwiatkowski? : Tour de France 2019 ormai in archivio, è tempo di tornare in corsa con la consueta breve corsa a tappe di agosto: il Giro di Polonia, in programma dal 3 al 9 agosto. Questa settantaquattresima edizione rispecchia in gran parte il percorso del 2018 e sarà un banco di prova in vista della Vuelta a España. 22 formazioni al via di cui 18 World Tour, 1079,5 km totali divisi in sette tappe che andiamo subito a scoprire: Tappa 1 (3 agosto): ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei Gironi. Polonia e Germania a punteggio pieno : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

L’Italia si butta via - sprecata la vittoria con la Spagna : la Polonia stende gli azzurri e vola in testa al Girone : Sconfitta a sorpresa per l’Italia nel secondo match dell’Europeo Under 21, gli azzurri perdono 1-0 con la Polonia e non sono più padroni del proprio destino Sprecona e disattenta, l’Italia si butta via contro la Polonia, perdendo 1-0 al cospetto di una squadra nettamente inferiore. Dopo il successo sulla Spagna, la selezione del ct Di Biagio non riesce a dare continuità alla prestazione mostrata contro gli iberici, ...

