Dragon Quest XI S | annunciato l' arrivo di una demo gratuita

Fonte : eurogamer

(Di sabato 3 agosto 2019) In occasione delSummer Festival 2019 di Tokyo, Square Enix haunaperXI S. Non si tratta solo di un'ottima occasione per provare la versione Nintendo Switch del celebre JRPG ideato da Yuji Horii prima del lancio: coloro che conserveranno i dati di salvataggio dellariceveranno nel gioco finale un "seme abilità", nonché la carta eroe premium "The One Descended from Erdrick S" del gioco di carte free-to-playRivals (al momento non ancora disponibile nei nostri lidi).La data di pubblicazione della versione di prova diXI S non è stata svelata, ma presumibilmente anticiperà il debutto nei negozi del gioco, fissato al prossimo 27 settembre in Europa.Leggi altro...

