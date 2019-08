Crolla una scogliera sulle spiagge della California | tre morti

Paura a Trieste - Crolla il tetto della piscina Acquamarina : “Poteva essere una strage” : Paura a Trieste dove è crollato il tetto di Acquamarina, piscina terapeutica famosa che si trova sulle Rive. Indagini sono in corso per scoprire le cause dell'incidente. Nessun ferito: la struttura era chiusa per miracolo da sabato scorso per lavori di manutenzione. Salvi 4 operai che erano all'interno.Continua a leggere

Maltempo Arezzo : Crollato il muro di cinta dello stadio comunale di Rassina [GALLERY] : L’ondata di Maltempo che ha colpito l’intera provincia di Arezzo, la notte scorsa ha provocato il crollo del muro di cinta dello stadio comunale di Rassina: ha ceduto per un tratto di 70 metri. “Le pessime condizioni atmosferiche che hanno colpito nella serata di ieri e nella notte tutta la Provincia di Arezzo, hanno provocato il crollo di circa 70 metri del muro di recinzione dello stadio comunale di Rassina nel versante che ...

Duomo Verona - Crolla una parte del tetto/ Paura durante messa - allagamenti in città : Duomo Verona, crolla una parte del tetto per il maltempo: Paura durante messa tra i fedeli, ma nessun ferito. Segnalati allagamenti in città.

Corea del Sud - Crolla la balconata di una discoteca : 2 morti - feriti 8 atleti dei Mondiali di nuoto : È crollata nella notte la balconata di una discoteca di Gwangju, la città della Corea del Sud che sta ospitando i Mondiali di nuoto: due persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite in modo lieve: solo in 3 sono stati portati in ospedale, mentre gli altri sono stati medicati nel centro medico del villaggio degli atleti. Tra loro c’è anche un atleta italiano di cui ancora non si conoscono le generalità, oltre che 3 americani, 2 ...

Una palazzina è esplosa e Crollata a Portoferraio. Due morti e tre feriti : Due morti e 3 persone ferite estratte dalle macerie. È il bilancio dell'esplosione di una palazzina a due piani a Portoferraio, Isola d'Elba. Tra le possibili cause, una fuga di gas. I vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche con squadre Usar e cinofili, hanno estratto - vive - dalle macerie 3 persone, una delle quali è in gravi condizioni. Il corpo senza vita recuperato dai soccorritori è quello di un pensionato di 68 anni che ...

