Calcio | Mirri | ' ci hanno calpestato'

Calcio : Mirri - 'non sarò un presidente padrone' : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Io non sarò mai un presidente padrone. Siamo stati abituati in questi anni ad avere un presidente che gestiva il Palermo come fosse roba sua, io non sarò mai cosi. Il Palermo è dei tifosi, non è mio. La svolta è che il presidente è un presidente appassionato ma è un im