UE | Conte | Vogliamo un portafoglio economico

UE - Conte incontra Von der Leyen a Palazzo Chigi : "Vogliamo un portafoglio economico" : La presidente della Comissione UE Ursula von der Leyen è giunta oggi a Roma per un pranzo di lavoro a Palazzo Chigi col presidente del consiglio Giuseppe Conte in quello che è un incontro mentre le nomine dei vari commissari UE sono ancora in via di definizione.Dopo aver visitato i primi ministri di Germania, Parigi, Madrid e Varsavia, oggi Von der Leyen ha incontrato Conte e il premier italiano sembra aver messo in chiaro la ...

"Vogliamo portafoglio economico"Conte-Ursula - si tratta sul nome : Al via il summit tra Giuseeppe Conte e Ursula von der Leyen. Si tratta sul ruolo e il nome del commissario italiano. Il premier: "Vogliamo un portafoglio economico". Salvini ha presentato una rosa di candidati

Dries Mertens : “Dobbiamo essere Contenti del nostro livello - ma non dobbiamo acContentarci - vogliamo essere sempre più forti” : Dries Mertens, idolo dei tifosi del Napoli nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli ha elogiato la società: “La società sta crescendo, dobbiamo essere felici di dove siamo, non dobbiamo accontentarci abbiamo ancora dei passi in avanti. L’anno scorso con Fabiàn abbiamo fatto un grande acquisto. dobbiamo continuare a comprare calciatori di qualità che possono aiutare la squadra a crescere.” Leggi ...

Autonomia - Fontana e Zaia : "Feriti da Conte - non vogliamo la secessione ma no a farse" : "Non firmeremo mai l'intesa se si continua con questa farsa. Restiamo aperti al dialogo ma vogliamo un'Autonomia vera": così i governatori di Lombardia e Veneto dopo la lettera che il premier Conte aveva inviato agli italiani che abitano nel Nord Italia

Fontana e Zaia rispondono a Conte : «Non vogliamo secessione - ma non firmiamo farsa» : No c’è pace per il premier Giuseppe Conte e per il Governo giallo-verde che non allontana la minaccia di una crisi. Dopo la lettera-appello del premier ai cittadini di...

Zaia e Fontana rispondono a Conte : “Feriti dalle sue frasi. Vogliamo una autonomia vera - non pannicello caldo” : “Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le Sue esternazioni, Presidente Conte, soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali – ricorderà benissimo – abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse, ma semplicemente la possibilità di spendere in autonomia quelle che ci sono già assegnate”: così hanno scritto in una lettera aperta al premier Giuseppe Conte i presidenti di Lombardia e ...

Giuseppe Conte : "Vogliamo un commissario economico di primo piano" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’informativa alla Camera sul Consiglio europeo, ha parlato del prossimo commissario economico “L’Italia auspica per sé, in linea col suo ruolo nella storia, un portafoglio economico di prima linea” nella prossima Commissione europea.Le nomine saranno “il tema centrale del prossimo consiglio europeo” ed è “di fondamentale importanza che da tale ...

Governo - Conte : ‘Ottimista sulla manovra - ridurremo debito con entrate non stimate Non vogliamo prove muscolari con l’Ue’ : “Il primo incontro di lunedì sera è servito a guardarci negli occhi, era tempo che non lo facevamo. C’è stato un clima di ritrovata fiducia, sereno, di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione economica, chiesta da me, per iniziare a impostare la manovra economica”. Giuseppe Conte si dice “ottimista” circa il rilancio dell’azione di Governo seguito all’ultimatum lanciato il 3 giugno a Matteo ...

Conte : “Vogliamo interrompere il dominio della Juventus” : "Si può fare, non abbiamo limiti" E' il senso dell'intervista concessa dal nuovo allenatore dell'Inter Antonio Conte al magazine GQ nel numero in edicola. "L`insieme dei risultati che ho ottenuto - racconta a Paolo Condò - e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Quando intraprendo una nuova avventura la società si attende molto da me. I giocatori sono fiduciosi di ...