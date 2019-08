Tennis | ATP Kitzbuehel 2019 | Lorenzo Sonego lotta ma cede a Dominic Thiem in semifinale

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) Un combattivoviene eliminato nelle semifinali dell’ATP di. Non è bastata un’ottima prestazione al piemontese, che è stato sconfitto in due set dacon il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Resta comunque un torneo molto positivo per l’azzurro, che da lunedì rientrerà tra i primi cinquanta della classifica mondiale. Grandissimo equilibrio nel primo set, con i dueti che non concedono nulla nei propri turni di servizio. Il momento decisivo arriva nel decimo game, quando un ottimoin risposta si procura ben tre set point. Il secondo è quello decisivo con l’austriaco che chiude la prima frazione in suo favore per 6-4. Nonostante il set perso,parte meglio nel secondo set e si porta sul 2-0, strappando il servizio a. Il controbreak dell’austriaco, però, è ...

