Scalfarotto va in visita a Regina Coeli e i suoi | piuttosto che imitarlo | si arrabbiano

La visita di Scalfarotto a Regina Coeli non è una cosa di sinistra - ma da politico responsabile : Da qualche giorno il deputato del Pd Ivan Scalfarotto è al centro di una bufera politica. Che ha fatto di così grave? Ha rubato 49 milioni? Ha chiesto soldi a una potenza straniera per la campagna elettorale tramite un collaboratore? Si è servito di mezzi delle forze dell’ordine per far divertire il figlio in un caldo pomeriggio romagnolo? Ha minacciato un giornalista dandogli del pedofilo? No, niente di tutto questo. Scalfarotto ha solo fatto ...

Ivan Scalfarotto : "Doverosa la mia visita ai due americani. Salvini mi ha trasformato in un target degli haters" : Ivan Scalfarotto è convinto del suo gesto. L’ispezione all’interno del carcere di Regina Coeli per vedere le condizioni di detenzione dei due americani indagati nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha creato un caso politico. “Tutto è cominciato quando il ministro Salvini ha deciso di trasformarmi in target”, ha dichiarato il deputato del Pd in un’intervista a La ...

Scalfarotto ha spiegato perché è andato a visitare i due americani in carcere : Nicola Zingaretti ha precisato che ha agito a titolo personale. Carlo Calenda ha parlato di "vette di stupidità" mai raggiunte in precedenza. L'iniziativa dell'esponente del Pd Ivan Scalfarotto, che è andato a visitare in carcere i due ragazzi americani indagati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, non ha suscitato solo le critiche del ministro dell'Interno Matteo Salvini ma anche quelle dei colleghi del Pd, consapevoli ...

La visita di Scalfarotto ai due americani in carcere non piace nemmeno al Pd : È polemica, anche nel Pd, sulla visita fatta in carcere ai due americani imputati dell'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega svolta da Ivan Scalfarotto, deputato dem. L'annuncio della visita è stato dato dallo stesso Scalfarotto sui suoi profili social ed ha subito provocato la reazione di Matteo Salvini. "Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato... Non ho parole!!! Pazzesco" aveva ...