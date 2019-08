Non accetto due uomini | bufera su un appartamento Airbnb a Foggia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Giorgia Baroncini L'host, nel vedere la richiesta di un giovane, lo ha contattato e gli ha chiesto: "Fammi sapere se sei in coppia con una donna che è nelle piccole regole della casa" Matteo voleva trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia, così ha preso il computer e ha cercato di prenotare un'tramite. Ma si è visto rifiutare la sua richiesta dal proprietario della casa a San Severo, in provincia di. "Nonduesempre in presenza di un'altra donna", ha detto l'host sbarazzandosi in questo modo del turista. Matteo, spiega il Messaggero, è giovane omosessuale di Modena che voleva passare le vacanze in relax con il suo compagno. Ma l'host, nel vedere la richiesta del giovane, lo ha contattato e gli ha chiesto: "Cortesemente fammi sapere se sei in coppia con una donna che è nelle piccole regole della casa. Solo...

