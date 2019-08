Hotel Artemis | Jodie Foster | «Chi non vuole una seconda possibilità?»

Hotel Artemis - il ritorno di Jodie Foster in un thriller distopico che sa di già visto : L’Hotel Artemis è la clinica supertecnologica e supersegreta in cui trovano ricetto i peggiori criminali bisognosi di cure e discrezione. Gestito da una misteriosa “infermiera” (una Jodie Foster esageratamente invecchiata al trucco, che mancava al cinema dai tempi di Elysium, 2013), l’Hotel è un'enclave protetta, con regole inderogabili: gli ospiti non possono portare armi con sé e sono tenuti al rispetto reciproco, senza possibilità di ...

Hotel Artemis - sotto la maschera della fantascienza batte un vero poliziesco : https://www.youtube.com/watch?v=fHke-ZDlcMo I film d’azione moderni devono essere precisi. Sono obbligati ad avere un mondo molto chiaro in cui muoversi, una propria mitologia interna, un sacco di regole da rispettare, gerarchie e una storia che affonda nei decenni precedenti. È evidente che qualcosa è cambiato nei corridoi, negli uffici e nei memo degli studi di produzione hollywoodiani e ora costruire un mondo è la priorità di qualsiasi film. ...

Un po’ di Hotel Artemis - il film di fantascienza con Jodie Foster : In un futuro non troppo lontano – siamo nel 2028 – l’uomo finirà vittima della sua voglia di soldi fino a farsi la guerra per ottenere la risorsa più importante di tutte: l’acqua. Succede così – in Hotel Artemis, il film di Drew Pearce in uscita nelle sale italiane il 1 agosto – che l’oro bianco è stato privatizzato e a Los Angeles va in scena una dura lotta tra polizia e civili, ma tra tafferugli e violenze in una città sotto assedio si ...