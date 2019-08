Giulia Cavaglià | ex di Uomini e donne | starebbe frequentando Pietro Zamas ma lei smentisce

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) La situazione sentimentale dicontinua ad essere costantemente monitorata dal gossip di, ansioso di scoprire se stiaun altro ragazzo dopo la rottura con Manuel Galiano. Single già da più di un mese, la torinese non avrebbe nessun vincolo che le vieta di uscire con un'altra persona, proprio come Angela Nasti, attualmente fidanzata con il calciatore Kevin Bonifazi. Da qualche settimana, il nome diè stato associato a quello di un altro sportivo, ovvero, con il quale è stata vista in più occasioni. Non solo: anche alcune Instagram Stories pubblicate da amici, hanno mostratoinsieme in locali, in spiaggia o in piscina. E sebbene sia arrivata la smentita da parte dell'ex tronista, un cuore recentemente aggiunto dain una foto dell'amica, sembrerebbe proprio condurre in questa direzione. L'indizio della ...

