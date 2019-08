Entra in clinica con coltello e motosega | panico nel Riminese

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Claudio Carollo L'uomo, agli arresti domiciliari, ha minacciato di tagliare la testa al medico che l'aveva operato, ma che era assente dalla struttura di Morciano di Romagna Sarà sembrata la scena di un film horror ai pazienti di unaprivata nel, dove un uomo èto con due coltelli e unachiedendo del dottore. "Lo ammazzo, lo faccio a pezzi" avrebbe urlato il 60enne di origine napoletana nel momento in cui ha fatto irruzione nella casa di cura alla ricerca del medico che l'aveva operato. L'uomo ha scatenato ilieri intorno alle 15.30 nellaMontanari di Morciano, in provincia di Rimini. Secondo il Corriere Romagna, il 60enne si è avvicinato alla reception, ha tirato fuori da sotto una specie di telo lachiedendo di poter vedere il dottore, responsabile, a suo dire, dell'infezione alla spalla causata dall'operazione alla ...

