Disastro ambientale a Piombino | il giallo di Monte Puzzo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Fabrizio Boschi Nell’ultimo anno sono state aperte aziende che stanno trattando rifiuti molto pericolosi in una zona che meriterebbe ben altre attenzioni Ha tutte le caratteristiche per diventare un nuovo caso alla Erin Brockovich. Ale cose non si mettono bene. La giornalista Cecilia Sandroni, che si occupa di cultura e human rights, sviscera la drammatica situazionedella Val di Cornia. Nell’ultimo anno sono state aperte aziende che stanno trattando rifiuti molto pericolosi in una zona che meriterebbe ben altre attenzioni. Nel silenzio totale di politici e ambientalisti, sempre pronti a fare battaglie per qualsiasi cicca buttata per terra ma muti di fronte a certi scempi.è una città che richiama molto Taranto, in passato uno dei centri siderurgici più grandi d’Italia, un’origine fortemente industriale, dove la popolazione è cresciuta con mamma ...

Comincini : In Siberia stanno bruciando più di 2 milioni di ettari, con la tundra in fiamme che distrugge il permafrost. Un dis… - civati : Previsioni del Tempo. #IceOnFire #PrevisionidelTempo - Fortunadrago77 : RT @LaSkilly: Non si fermano gli incendi nell' #Artico, la situazione peggiora ogni ora (con conseguenze devastanti per tutti noi) - https… -