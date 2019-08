Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Bruttissimo episodio che riguarda il mondo del calcio, dueal termine di un incontro amatoriale di calcio avrebbero sferrato unaall’provocandogli lesioni giudicate guaribili in tre giorni, i responsabili rischiano adesso la denuncia e il provvedimento amministrativo del Daspo, nelle ultime ore sono stati identificati da poliziotti della Digos della Questura di Brindisi, i fatti si sono verificati nella giornata di ieri nel corso di undedicato a un portiere scomparso, in campo squadre formate da calciatori non professionisti, una rappresentante la città di Ostuni e l’altra la città di Brindisi, sono in corso verifiche per individuare i motivi della lite.L'articoload, due‘perdono la testa’ CalcioWeb.

CalcioWeb : Testata ad arbitro dopo memorial, due persone 'perdono la testa' - napolimagazine : Ad Ostuni - Testata all'arbitro durante un memorial - InterMagazine2 : Ad Ostuni - Testata all'arbitro durante un memorial -