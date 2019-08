Nassiriya | il racconto del carabiniere reduce | “Soffro di disturbo post traumatico | ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) “Era meglio essere morto“. Inizia il suocosì Luigi Coltraro,e militare in congedo,dall’Iraq, rimasto ferito nell’attentato nella base di. L’uomo ha partecipato a una conferenza stampa a Montecitorio organizzata da Roberto Novelli, deputato di Forza Italia, sul tema della sindrome da stress, argomento su cui il parlamentare ha chiesto anche un’indagine conoscitiva. “Praticamente questo male in Italia non viene riconosciuto, a differenza degli altri Paesi europei. Purtroppo – afferma il deputato – non non sappiamo se lo Stato vuole riconoscere i danni che questi soldati hanno subito”. I medici che lo hanno in cura hanno certificato che Coltraro è affetto dadada stress. Malattia che però non gli viene riconosciuta dalla Commissione medica ...

