CorSport | Se Dybala si impuntasse e scegliesse l’Inter | Icardi passerebbe alla Juve

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2019) All’inizio della scorsa stagione, quando Agnelli acquistò Ronaldo, Allegri suggerì che era meglio cedere. Non perché non conoscesse il valore del giocatore, ma perché con CR7 in campo avrebbe avuto meno occasioni di essere coinvolto nel gioco della squadra. Aveva ragione, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. E la, ora, sta per seguire proprio la strada suggerita dal suo ex tecnico. Eppure, nella conferenza stampa di presentazione, Sarri aveva parlato dicome di un talento capace di fare la differenza e, ancora, di recente, ha ipotizzato potesse fare il falso 9 o la seconda punta. “Insomma, le idee sulla futura collocazione dell’argentino non mancavano a Sarri. Ma, a quanto pare, resteranno solo idee”. Lasta provando ad organizzare lo scambio tra Lukaku e, dunque tutti questi discorsi lasciano il tempo che trovano. Con ...

