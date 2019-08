Colf riceve per errore uno stipendio di 225mila euro | cosa fa dopo è da non credere

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Unafilippina di 27 anni lavorava presso una famiglia. Alla fine di un mese, il proprietario della casa per la quale lavorava le ha fatto il bonifico per pagarle loma, per un, invece di bonificarle il solito importo di 340le ha bonificato 225,285mila. Il suo datore di lavoro, appena si è reso conto dell’che aveva commesso, l’ha subito avvisata chiedendole la restituzione dei soldi in eccesso ma lei, prima ha temporeggiato, poi ha risposto che non avrebbe restituito la cifra e, alla fine lo ha anche ricattato. A quel punto il signore si è rivolto ai suoi avvocati che hanno provveduto a farla citare in un’aula di tribunale. La vicenda si è svolta in Germania, a Osnabrueck. La donna, è fuggita in Bulgaria facendo perdere le proprie tracce. Era anche stata fissata un’udienza ma non si è presentata. Dal conto corrente della ...

dettifurio : Gli standard morali e l'#onestà degli immigrati che secondo traditori del Paese sarebbero 'l'avanguardia del nostro… - Anastas53674559 : Colf riceve per sbaglio stipendio da 225 mila euro e fugge col malloppo | L'HuffPost Me pare ovvio, non fa na pie… - GraceDama : Colf riceve per sbaglio stipendio da 225 mila euro e fugge col malloppo -