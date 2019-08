Arnoux a L’Equipe | «Quando Lauda processò me e Villeneuve | disse che a Digione eravamo

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2019) Strepitosa intervista de L’Equipe a Renéex pilota di Formula Uno di Renault e Ferrari. Che è scolpito nella memoria degli amanti dell’automobilismo per il suo duello acon. Duello di cui si è tornato a parlare dopo quelli tra Verstappen e Leclerc. Oggiha 61 anni e parla di quel duello ma non solo. Dicono che che un ferrarista è per sempre. Vale anche per la Renault? «Ferrari è per la vita. Ma io sento un poco di tutt’e due. Ho vissuto davvero un bel periodo con la Renault, col motore turbo in fase di sviluppo. Al festival di Goodwood dove sono stato sia in qualità di pilota che di ambasciatore Renault, i visitatori italiani mi parlavano della Ferrari e i francesi del famoso duello con». Foste convocati dai commissari di gara alla fine di quella corsa? No. Al Gran Premio successivo noi sentimmo dagli altoparlanti: ...