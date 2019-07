Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019)vengono ingaggiati da un ricco magnate dell’High Tech per scoprire chi minaccia di rapire la nipote: ma le cose non sono come sembrano in7 su. Negli episodi in onda stasera, mercoledì 31 luglio,il personaggio di Odin, che svelerà il motivo per cui ha chiesto l'aiuto del detectivee della sua assistente. Ecco le anticipazioni. Si parte con l'episodio 7x05 dal titolo Nei boschi, di cui vi riportiamo la sinossi: Il miliardario dell'High Tech Odin(guest star James Frain) assume Holmes e Watson per indagare su una minaccia personale che sospetta sia stata originata all’interno della sua compagnia. Inoltre, Holmes e Watson cercano un motivo dietro tre omicidi molto simili tra loro ma che potrebbero essere connessi. A seguire, l'episodio 7x06, intitolato Comando: Cancella. Ecco la trama: Il miliardario ...

OptiMagazine : In #Elementary 7 su Rai2 debutta il misterioso Reichenbach: cosa vuole da Sherlock e Joan? Trame #31luglio e… - pda2080 : RT @RaiDue: ?? Joan e Sherlock vengono ingaggiati da un ricco magnate dell’High Tech per scoprire chi minaccia di rapire la nipote. ?? Staser… - RaiDue : ?? Joan e Sherlock vengono ingaggiati da un ricco magnate dell’High Tech per scoprire chi minaccia di rapire la nipo… -