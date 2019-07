Alessandro Borghese chiede verità e giustizia per i bambini di Bibbiano

JAMS sbarca su Rai2 - dal 28 luglio la serie su minori e molestie con guest star Alessandro Borghese : Dopo il successo su Rai Gulp e Raiplay, la serie JAMS arriva su Rai2 da domenica 28 luglio alle 07.50 per 5 settimane. Coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me con la consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, JAMS è stata ideata per essere la prima serie per ragazzi ad affrontare il tema delle molestie sessuali sui minori e lo fa dal loro punto di vista. Un racconto nel linguaggio dei ragazzi per aiutarli a ...